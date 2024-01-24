Международный день образования, День эскимо, Федосеев день: Праздники и приметы 24 января Сегодня, 24 января 2024 года, в России можно отметить несколько международных праздников. Они посвящены в том числе образованию и экологии. Также на эту дату приходится праздник, который оценят любители одного из популярных во всём мире лакомств. 23 января, 21:01 24 января отмечается Международный день образования. Обложка © Shutterstock

Международный день образования

24 января в России и других странах отмечается Международный день образования. Несколько фактов о нём. Это официальный международный памятный день.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 24 января.

Установлен в 2018 году резолюцией Генассамблеи ООН при поддержке 58 стран.

Цель — подчеркнуть важность повсеместного образования для соблюдения прав человека, развития мира.

Право на образование закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. В ней говорится, что нужно повсеместно гарантировать возможность бесплатного обучения по начальной и общей программам. Однако на деле, по данным ЮНЕСКО, по всему миру около 250 миллионов детей и подростков не посещают школу, а 763 миллиона взрослых неграмотные. В Африке, к югу от Сахары, менее 40% девочек получают начальное среднее образование и около четырёх миллионов несовершеннолетних из числа беженцев не посещают школу.

Как подчёркивают в ООН, образование даёт возможность выбраться из нищеты и обеспечить своё благосостояние в будущем. Оно считается одним из главных факторов достижения целей устойчивого развития, которые мировое сообщество поставило себе до 2030 года.

В России, по официальным данным, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет составляет 96,24%. Для детей от полутора до трёх лет — 96,34%, от трёх до семи лет — 99,57%. Система образования охватывает 32 миллиона детей и молодых людей. В нашей стране около 7,3 миллиона детсадовцев, 17,3 миллиона школьников, 7,4 миллиона студентов разных форм обучения. В стране работает 741 университет, два из которых с особым статусом: МГУ (Москва) и СПбГУ (Санкт-Петербург).

В России реализуется Национальный проект "Образование" (2019–2024 годы). Его цели: обеспечить возможностями для самореализации и развития талантов детей и молодёжи, усилить конкурентоспособность российского образования, добиться вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Международный день эскимо

24 января отмечается Международный день эскимо. Фото © Shutterstock

24 января в России можно отметить праздник, посвящённый многими любимому десерту, — Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Рассказываем о нём. Это неофициальный международный праздник.

Был учреждён в 1921 году в США.

Отмечается ежегодно 24 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате получения патента на эскимо.

Эскимо — это сливочное мороженое на палочке, которое покрыто шоколадной глазурью. Его "днём рождения" принято считать 24 января, поскольку в эту дату 1922 года в США был получен патент на такое лакомство. Обладателем документа стал владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон.

Как утверждается, именно он и изобрёл такой вид десерта. Произошло это в 1919 году, за три года до получения патента. Предприниматель якобы назвал такое мороженое Eskimo Pie, что можно перевести как "пирожок эскимоса". До русского языка дошла только первая часть этого наименования. Но есть и другая версия, что слово "эскимо" пришло из французского, где так в народе называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Интересно, что деревянная палочка, которая сейчас является важным элементом эскимо, появилась в нём не сразу. Случилось это лишь в 1934 году и тоже в США.

В СССР эскимо пришло довольно рано — его начали продавать уже в 1935 году. Оно было отнесено к "высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами". В Москве быстро наладили промышленный выпуск этого десерта, и он стал широко любим в народе. И сейчас многие представители старшего поколения, выросшие во времена СССР, помнят этот легендарный вкус.

Сейчас в России огромный выбор этого мороженого — на любой вкус и цвет. Лучший способ отпраздновать Международный день эскимо — ещё раз отведать этот десерт, и ничего, что на дворе зима.

День утилизации мобильных телефонов

24 января отмечается День утилизации мобильных телефонов. Фото © Shutterstock

24 января в России можно отметить экологический праздник — День утилизации мобильных телефонов (Mobile Phone Recycling Day). Вот что о нём известно. Является частью интернациональной экологической кампании.

Ежегодно отмечается 24 января, по календарю не смещается.

Учреждён был в 2015 году в США.

Цель — побудить людей сдавать такую технику на переработку.

Мобильных телефонов на Земле выпущено уже много миллиардов. Некоторые меняют эти устройства как перчатки, зачастую просто выбрасывая старые, если те оказались разбиты или сломались. Однако смартфоны — сложные электронные приборы, которые нельзя просто так бросать в мусорку, их следует отправлять на переработку.

Посвятить отдельный день теме утилизации мобильных телефонов в 2015 году решила экоактивистка Джейн Гудолл. Этот экологический праздник стал частью большой кампании, цель которой — спасение лесов планеты. День утилизации мобильных телефонов отмечается ежегодно 24 января в разных странах. Его задача — охватить как можно больше людей информацией о вреде, который наносится окружающей среде при выбрасывании сложных устройств.

Так, если отправить смартфон в мусор, только его пластиковые детали будут разлагаться около тысячи лет. Но нельзя забывать, что в нём ещё есть множество токсичных компонентов, например, в аккумуляторе. В идеальном варианте после утилизации в специализированных пунктах приёма такие устройства сортируют вручную. Разделяют смартфоны на типы, вынимают из них батарейки. Затем разделяют на части: корпус, внутренние детали, дисплей. Всё это следует перерабатывать отдельно.

Куда же можно деть старый телефон, если не хочется загрязнять природу. Вот несколько вариантов. Некоторые магазины электроники проводят акции обмена старого телефона на новый. Бывшую в употреблении технику они затем утилизируют согласно требованиям.

В крупных городах есть пункты приёма от компаний – изготовителей электротехники. Адреса можно поискать на официальных сайтах.

Использованную технику можно сдавать в пункты приёма вторсырья. Её перебирают, отправляют на переработку и дальнейшую утилизацию.

Старую технику можно бесплатно отдать кому-то через сайт бесплатных объявлений. Кому-то она ещё может послужить, или же мастера смогут использовать её части повторно.

День памяти жертв политических репрессий казачества

24 января, в День памяти жертв политических репрессий казачества, возлагают венки к памятнику жертвам политических репрессий. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

24 января в России скорбная дата — День памяти жертв политических репрессий казачества. Это неофициальный российский памятный день.

Ежегодно — 24 января.

Приурочен к дате выхода секретной директивы о борьбе с казаками.

В этот день в разных регионах проходят памятные мероприятия.

В России ежегодно 24 января чтут память жертв политических репрессий против казачества, потому что в этот день 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) выпустило циркулярную инструкцию, которая вошла в историю как "директива о расказачивании". Она определила политику по борьбе с сословием, которое на протяжении нескольких веков укрепляло воинскую славу Отечества.

Как отмечают во Всероссийском казачьем обществе, доподлинно автор этого неизвестен. Опосредованно его приписывают российскому политическому и государственному деятелю, революционеру Якову Свердлову, так как письмо было подписано Оргбюро ЦК РКП(б), а именно Свердлов в то время его возглавлял. Письмо стало смертельным вердиктом тысячам казаков по всей стране.

В наше время представители казачества в разных регионах проводят памятные мероприятия, посвящённые жертвам тех репрессий. Они возлагают цветы к памятникам, принимают участие в церковных службах, на которых молятся об упокоении всех пострадавших.

Приметы 24 января

День памяти преподобного Феодосия Великого

24 января Русская православная церковь чтит память преподобного Феодосия Великого. Он жил в V–VI веках, стал основателем традиции общежительного монашества, которую почти через тысячу лет утвердил на Руси Сергий Радонежский. Согласно преданию, Феодосий ушёл в пустыню в 30 лет. К нему стало стекаться множество учеников, и он стал молиться, чтобы Господь указал ему место для обители. Взяв кадило с холодными углями, святой двинулся из пещеры по пустыне, и вот внезапно угли разгорелись. Там святой и основал первый общежительный монастырь, где помогали всем нуждавшимся. Феодосий святой прожил 105 лет, прославился милосердием и чудесами.

Федосеев день

На Руси 24 января отмечали Федосеев день. Этот праздник ещё называли Федосей-весняк, поскольку верили, что по погоде можно определить, как скоро придёт весна. Считалось, в этот день должны быть чистыми и душа, и тело. Было принято обязательно сходить в баню. Вечер следовало провести дома с семьёй. Неподходящим Федосеев день считался для путешествий, начала больших дел и сделок. В народе верили, что непременно нужно одеваться по погоде: заболеть на Федосея — к долгим недугам.

Погодные приметы 24 января

Сильный мороз — к затяжной зиме.

Оттепель — к ранней весне.

Какая погода в Федосеев день, такая будет и в ноябре.

Метель — к позднему посеву.

Именинники 24 января

24 января именины может отмечать российский певец Николай Басков. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 24 января, именины могут отмечать Фёдор

Теодор

Виталий

Иосиф

Владимир

Михаил

Степан

Николай.

Авторы Вадим Андреев