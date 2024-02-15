Не Москва и не Питер: Стало известно, в каком регионе России мороженое любят больше всего

Цены на мороженое в России выросли за год, но незначительно. Так, в 2023 году средняя стоимость килограмма десерта составила 637 рублей, это на 2% больше, чем в 2022-м, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу государственной системы "Честный знак".

Спрос на лакомство за год увеличился на 31% (сравнивались четвёртые кварталы). При этом дистанционные продажи выросли на 87%. Лидером по употреблению мороженого стала Тульская область, там на 1000 жителей пришлось 493 килограмма мороженого. Второе место — у Московской области (473 кг), далее идут Ленинградская (465 кг), Свердловская (460 кг) и Мурманская области (448 кг).

Произвели же больше всего продукта в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 167 тысяч тонн (34% от общего объёма). Далее идёт Приволжский федеральный округ с 96 тысячами тонн (19,5%). Самыми популярными стали три вида мороженого: вафельные стаканчики (36%), эскимо на палочке и вафельный рожок.

"Если говорить о предложении мороженого, то в 2023 году в России было произведено 492 тысячи тонн мороженого. Поставлено из-за пределов страны было девять тысяч тонн продукции, что составляет 1,8% от предложения за прошлый всего год. Предложение мороженого увеличилось в IV квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года на 24%. Такой скачок во многом произошёл за счёт существенного прироста внутреннего производства, а именно на 25%", — рассказала глава управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Юлия Кузьмина.