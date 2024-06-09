Лишают вас тонкой талии: Какие цвета посуды вызывают аппетит

Фраза "Аппетит приходит во время еды" берёт своё начало ещё в XVI веке. Однако тогда посуде уделялось не так много внимания. Акцент делался на количестве и разнообразии блюд. Сегодня людям важна эстетика на столе. Обычная круглая тарелка, но определённого цвета может как усилить, так и уменьшить желание вкусно поесть.

Как это работает?

Все цвета оказывают эмоциональное влияние, которое может запускать физиологические процессы в организме. Одна и та же еда на посуде разных оттенков возбудит аппетит либо, напротив, подавит его. Этот приём активно используется в диетологии и ресторанном бизнесе. Также цветовой фактор играет не последнюю роль, если нужно нормализовать питание или когда человек ест недостаточно. О тонкостях выбора посуды необходимого оттенка Life.ru рассказала ресторатор Ксения Караулова.

Посуда белого цвета

Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

"Самыми нейтральными являются белые оттенки посуды. На ней всё выглядит привлекательно и воспринимается немного ярче. Цвет символизирует чистоту, поэтому еда кажется приготовленной только что из-под ножа", — рассказывает эксперт.

Наиболее аппетитно смотрятся блюда из нескольких цветных продуктов, например со шпинатом, томатами, морковью, кукурузой. Можно даже сравнить белую тарелку с холстом, на котором повар пишет свою картину.

Оттенки зелёного

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana.Bondar

В этом цвете есть тёплые оттенки, усиливающие аппетит, — салатовый, фисташковый, травяной. Любая зелень ассоциируется со здоровьем, энергией, свежестью, благодаря чему положительно влияет на работу организма в целом и пищеварения в частности.

Особенно вкусно смотрятся блюда из рационов правильного, диетического, здорового питания. Даже простой овощной салат с петрушкой станет выглядеть более насыщенно за счёт зелёной тарелки. Ксения Караулова Ресторатор

Эту хитрость, как добавляет эксперт, полезно использовать тем, кто становится на путь сбалансированного рациона. Многие блюда на зелёной посуде будут выглядеть вкуснее и полезнее.

Жёлтая посуда

Фото © Freepik / stockking

Один только цвет поднимает настроение и активирует выработку серотонина. Желание вкусно полакомиться появится непременно. Солнечная тарелка станет помощником для молодых мам, которым трудно заставить ребёнка съесть что-либо.

Также рекомендация пригодится и тем, кто страдает от потери аппетита и старается наладить питание. Посуда жёлтых оттенков даёт эффект быстрого насыщения. Еда на ней выглядит более сочной и тёплой.

Оранжевый цвет

Ещё один оптимистичный цвет, который стимулирует аппетит. Его характеристики близки с жёлтым. Ксения Караулова Ресторатор

Оранжевый дарит еде привлекательный вид, из-за чего возникает желание съесть ещё кусочек. Интересно цвет смотрится в чашах с фруктами и на подставках с закусками. В некоторых кафе продаются десерты в витрине как раз на оранжевых тарелочках.

Посуда красного цвета

Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

— Цвет смелости, активности, любви. Красная посуда как бы сразу указывает, какое блюдо главное на столе, — добавляет ресторатор. Этот оттенок может действовать даже несколько агрессивно, и человек не заметит, как переест. Поэтому тут необходимо контролировать размер порции.