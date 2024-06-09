Не смогли без ЭКО: У этих 4 звёздных пар "дети из пробирки", а вы и не знали

Несмотря на то что судьба обделила некоторых звёзд возможностью дать продолжение своему роду самостоятельно, они не отчаялись. Некоторые из знаменитостей прибегли к помощи медицины и сделали ЭКО. Кто из российских и иностранных звёзд родил детей с помощью искусственного оплодотворения?

1. Борис Галкин и Инна Разумихина

Российский актёр Борис Галкин и певица Инна Разумихина зачали ребёнка спустя четыре года после первых попыток сделать ЭКО. Фото © ТАСС / Павел Смертин

Пара российских звёзд пыталась зачать ребёнка с помощью ЭКО с 2014 года. Сделать искусственное оплодотворение получилось далеко не с первого раза. Неудачные попытки продолжались четыре года. За все процедуры, проведённые в это время, пара заплатила 1 млн рублей. Деньги требовали за все процедуры, хоть многие из них не принесли результатов.

Два первых врача, у которых пара пыталась сделать ЭКО, оказались недостаточно квалифицированными. С их помощью зачать ребёнка у возлюбленных не получилось. Только третий нанятый специалист сдвинул процесс с мёртвой точки. В результате в 2017 году родилась дочь Анна.

2. Дженнифер Лопес и Марк Энтони

У американской певицы Дженнифер Лопес и артиста Марка Энтони в 2008 году родились близнецы. Фото © Getty Images / Kevin Mazur

Американской певице Дженнифер Лопес тоже не удалось с первого раза забеременеть с помощью ЭКО. Мужчина, который в тот момент был её супругом — Марк Энтони, предлагал обратиться за помощью к суррогатной матери. Однако Джей Ло не стала это делать. В результате ей всё-таки удалось родить двоих детей с помощью ЭКО в 2008 году — девочку Эммелину и мальчика Максимилиано. Они близнецы.

3. Мэрайя Кери и Ник Кэннон

У американской певицы Мэрайи в 2011 году родились два мальчика — Мороккан и Монро. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin

Американская певица Мэрайя Кери тоже зачала ребёнка с помощью искусственного оплодотворения. Артистка признавалась, что беременность проходила непросто. У неё появился диабет, постоянно беспокоило артериальное давление, из-за чего она чуть не погибла. Зато в апреле 2011 года Мэрайя порадовала фанатов радостной новостью: у артистки родились двое мальчиков — Монро и Мороккан.

4. Селин Дион и Рене Анжелил

У американской певицы Селин Дион и её менеджера Рене Анжелила родилось три ребёнка. Фото © Getty Images / George Pimentel

Аif.ru писал, что американская певица Селин Дион давно мечтала о детях. Однако у неё с супругом Рене Анжелилом не получалось зачать детей, поэтому пара приняла решение отправиться на ЭКО. В итоге удалось зачать ребёнка с первого раза. Однако проблемы начались уже почти сразу.