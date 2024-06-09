Вероятность прямого нападения Запада на Россию встревожила Маска
Илон Маск: Возможность прямого нападения Запада на Россию очень настораживает
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince
Заявления Белого дома о нападениях на Россию выглядят весьма тревожно. Об этом на странице в социальной сети X заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.
Слова предпринимателя прозвучали в ответ на заявления экс-кандидата в президенты Америки Вивека Рамасвами, в котором тот обвинил администрацию американского лидера Джо Байдена в разжигании войны. По мнению Рамасвами, представители Белого дома в своих речах всё чаще намекают на полномасштабное нападение на Россию. При этом теме защиты Украины они такого внимания не уделяют.
"Это очень настораживает", — написал Маск.
Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.