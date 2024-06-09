Вероятность прямого нападения Запада на Россию встревожила Маска

Заявления Белого дома о нападениях на Россию выглядят весьма тревожно. Об этом на странице в социальной сети X заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

Слова предпринимателя прозвучали в ответ на заявления экс-кандидата в президенты Америки Вивека Рамасвами, в котором тот обвинил администрацию американского лидера Джо Байдена в разжигании войны. По мнению Рамасвами, представители Белого дома в своих речах всё чаще намекают на полномасштабное нападение на Россию. При этом теме защиты Украины они такого внимания не уделяют.