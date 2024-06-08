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Регион
7 июня, 21:20

В Германии признались в неготовности к войне с Россией

Экс-дипломат Биттерлих заявил, что Германия не готова к войне с Россией

Только две европейские армии готовы к войне с Россией. Как заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION, речь идёт о французских и британских вооружённых силах.

"Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская", — заявил собеседник телеканала.

Он заявил, что неготовность Германии к такому варианту развития событий можно объяснить небольшими расходами на оборону страны. Специалист уточнил, что военнослужащие ФРГ принимали участие в военном конфликте ещё в Югославии, на Балканах и в Афганистане, и за 30 лет сократили боеспособность своих сил, сэкономив на выделяемом на эти статьи расходов бюджете.

"Германия должна получить настоящую армию, и [немецкий министр обороны Борис] Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Берлину для этого понадобится 4–5 лет", — заключил экс-посол.

В Германии решили готовиться к возможной войне в 2029 году
В Германии решили готовиться к возможной войне в 2029 году

Напомним, что немецкая газета-таблоид Bild в четверг, 6 июня, опубликовала план кабмина Германии на случай войны с РФ. В документе, в частности, сказано, что при нападении сразу в нескольких местах государство вряд ли поможет всем гражданам.

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Алексей Соловьёв
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