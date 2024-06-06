В Германии опубликовали план на случай войны с Россией

Немецкая газета-таблоид Bild в четверг, 6 июня, опубликовала план кабмина Германии на случай войны с РФ. В документе, в частности, сказано, что при нападении сразу в нескольких местах государство навряд ли поможет всем гражданам — им придётся справляться с трудностями самостоятельно.

В качестве бомбоубежищ немцам предлагается использовать подвалы зданий, подземные парковки и метро. При этом власти могут принять решение об эвакуации некоторых районов. Как отмечает Bild, при крупномасштабном вооружённом конфликте с РФ через всю ФРГ на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска Североатлантического альянса, а также силы Бундесвера.

Если же Германия столкнётся с дефицитом продуктов, то министерство продовольствия введёт нормы на распределение пищи, а кабмин будет держать пшеницу, рожь и овёс в укромном месте. Правительство ФРГ намерено обеспечить "аварийный запас" риса, бобовых и сгущёнки для того, чтобы жители могли получить один горячий обед в день. Уточняется, что в первую очередь речь идёт о жителях крупных городов.

Предприятия, согласно плану, могут обязать производить товары только для военных нужд. Кроме того, в случае войны в Германии введут всеобщую воинскую повинность. Также некоторых совершеннолетних жителей могут заставить заниматься определённой работой, например на почте, в пекарнях или ухаживать за больными.