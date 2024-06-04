НАТО готовит "сухопутные коридоры" в Европе для переброски солдат к российским границам Telegraph: НАТО работает над планом переброски войск из США на случай войны с РФ 4 июня, 11:27 НАТО работает над планом переброски войск из США на случай войны с РФ. Обложка © ТАСС / АР

Специалисты из НАТО разрабатывают маршруты "коридоров", по которым можно будет оперативно перебросить военных из США в Европу в случае начала боевых действий с Россией. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

"НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — отмечается в материале.

Предполагается, что американские военнослужащие высадятся в одном из пяти заранее согласованных портов на европейском материке, а затем по утверждённым маршрутам должны будут попасть на передовую, продолжает автор статьи. Так, свой порт готовы предложить для ВС США власти Нидерландов, из которого военные эшелоны поедут к российским границам через Германию и Польшу.

Кроме того, альянс готов задействовать территории Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии. Преимуществом таких "коридоров" станет то, что военные поезда пойдут по ним безо всяких ограничений, утверждается в публикации.

По словам главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка, украинский конфликт наглядно показал бесполезность логистических баз в Афганистане и Ираке, поэтому новый план основан на транспортных маршрутах в Европе.

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что НАТО должно "нейтрализовать" Калининградскую область в случае конфликта с Россией. По его словам, Балтийское море будет использоваться для давления на субъект, выступающий "географическим разделом" между Прибалтикой и остальными странами региона.

Авторы Татьяна Миссуми