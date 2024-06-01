"Путь в ад": Орбан собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией

Сегодня Европа несётся к войне с Россией, как поезд "с безумным машинистом", и этому необходимо помешать. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт знает, как это сделать.

"Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", — сказал глава венгерского кабмина, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште.