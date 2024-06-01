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Регион
1 июня, 15:06

"Путь в ад": Орбан собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией

Орбан: Европа несётся к войне с РФ, как поезд "с безумным машинистом"

Сегодня Европа несётся к войне с Россией, как поезд "с безумным машинистом", и этому необходимо помешать. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт знает, как это сделать.

"Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", — сказал глава венгерского кабмина, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште.

Как считает Орбан, следует не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, ведущих к эскалации украинского конфликта, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир. Вместе с тем венгерский премьер отметил, что отправка новых денег и оружия Киеву, а также разговоры о размещении ядерного оружия в Европе с миссией НАТО на Украине свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума".

В Будапеште прошёл многотысячный "Марш мира" против военной помощи Украине
В Будапеште прошёл многотысячный "Марш мира" против военной помощи Украине

Накануне Орбан также заявил, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с Россией. По его словам, желание НАТО втянуть в противостояние европейские страны абсурдно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говоря о возможной войне, заявил, что в настоящее время ещё есть время, чтобы остановить этот "военный экспресс".

Обложка ©

TACC / AP / Darko Bandic

Наталья Исакова
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