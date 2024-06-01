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1 июня, 14:52

В Будапеште прошёл многотысячный "Марш мира" против военной помощи Украине

В Будапеште в субботу, 1 июня, прошёл многотысячный "Марш мира" в поддержку венгерского кабмина, который выступает против военной поддержки Украине. Организатором акции стали Форум гражданского сотрудничества и правящая партия "Фидес — Венгерский гражданский союз".

В Будапеште прошёл многотысячный "Марш мира" против военной помощи Украине. Видео © X / Ignaz Bearth

Мероприятие приурочено к выборам в Европарламент, которые назначены на 6–9 июня. Колонна собралась на стороне Пешта у Цепного моста Сечени и в итоге растянулась по набережной Дуная на километр. Пройдя мимо здания парламента, демонстранты направились на мост Маргит, а затем — в городской парк.

Премьер Венгрии отказался считать Украину суверенным государством
Премьер Венгрии отказался считать Украину суверенным государством

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с РФ. По его словам, стремление НАТО втянуть все европейские страны в конфликт является абсурдным.

Обложка ©

X / Ignaz Bearth

Никита Осипов
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