В Будапеште в субботу, 1 июня, прошёл многотысячный "Марш мира" в поддержку венгерского кабмина, который выступает против военной поддержки Украине. Организатором акции стали Форум гражданского сотрудничества и правящая партия "Фидес — Венгерский гражданский союз".

В Будапеште прошёл многотысячный "Марш мира" против военной помощи Украине. Видео © X / Ignaz Bearth

Мероприятие приурочено к выборам в Европарламент, которые назначены на 6–9 июня. Колонна собралась на стороне Пешта у Цепного моста Сечени и в итоге растянулась по набережной Дуная на километр. Пройдя мимо здания парламента, демонстранты направились на мост Маргит, а затем — в городской парк.