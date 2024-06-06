"Тупые, как этот стол": Путин высказался о лжи Запада в стиле Задорнова
Путин счёл утверждения о "планах" России атаковать НАТО чушью и собачьим бредом
Заявления западных политиков о том, что Россия якобы вынашивает планы "атаковать" Североатлантический альянс, являются настоящим бредом, а авторы подобных высказываний — "тупыми". Так о надуманных обвинениях в адрес Москвы высказался президент РФ Владимир Путин.
"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол! Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий!" — высказался в сердцах политик на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ.
А тем временем страны НАТО продолжают повышать градус международной напряжённости, устраивая провокационные учения вблизи российских границ, в том числе и ядерные. В Европе уверены, что альянс не скрывает подготовки к прямому конфликту с РФ. Параллельно объединение ведёт тайную работу по организации диверсий на нашей территории.