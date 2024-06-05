В Германии решили готовиться к возможной войне в 2029 году

К 2029 году Германия должна быть готова к возможной войне. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, его слова передаёт Focus.

"Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение: кадры, техника и финансы", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что одним из важных факторов наращения военной мощи является обязательная служба в армии. По мнению министра, Россия давно работает в "военном режиме" и продолжает производить вооружение. В ходе своего выступления Писториус подчеркнул, что победа РФ в украинском конфликте обойдётся стране дороже, чем текущее финансирование Киева.