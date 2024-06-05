В Германии решили готовиться к возможной войне в 2029 году
Писториус призвал Германию подготовиться к возможной войне в 2029 году
Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © ТАСС / Dpa / Kay Nietfeld
К 2029 году Германия должна быть готова к возможной войне. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, его слова передаёт Focus.
"Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение: кадры, техника и финансы", — сказал глава ведомства.
Он отметил, что одним из важных факторов наращения военной мощи является обязательная служба в армии. По мнению министра, Россия давно работает в "военном режиме" и продолжает производить вооружение. В ходе своего выступления Писториус подчеркнул, что победа РФ в украинском конфликте обойдётся стране дороже, чем текущее финансирование Киева.
Напомним, недавно стало известно о новой партии помощи Германии Киеву. ФРГ решила выделить украинскому союзнику 500 миллионов евро. По словам Писториуса, в пакет войдут ракеты для систем ПВО типа Iris-T. Кроме того, Незалежная получит очередную партию беспилотников.