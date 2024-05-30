Германия выделит Украине новый пакет военной помощи
DPA: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €500 млн
Германия окажет новую военную помощь Киеву. ФРГ решила выделить украинскому союзнику новый пакет суммой в 500 миллионов евро, заявил глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус.
"Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу", — сообщило DPA в соцсети X.
Кстати, только недавно Германия отправила Украине ещё одну ракетную установку ПВО IRIS-T. Комплекс заменит аналогичную установку, которую российские войска поразили в зоне проведения спецоперации несколькими днями ранее. Также ВС РФ лишили украинских боевиков советского ЗРК С-125. Кроме того, ФРГ вместе с Данией передала стране десять танков Leopard 1A5 и готовится отправить ещё HIMARS.
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