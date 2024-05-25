Германия отправила Украине ещё одну установку ПВО IRIS-T
Минобороны Германии объявило о передаче Украине ещё одной ракетной установки IRIS-T. Система ПВО была доставлена в Незалежную 24 мая, сказано в сообщении военного ведомства в соцсети X.
"Правительство Германии поставило на Украину ещё одну огневую установку IRIS-T, она прибыла на Украину сегодня", — гласит пост.
Ракетный комплекс заменит аналогичную установку, уничтоженную российскими войсками в зоне проведения спецоперации несколькими днями ранее. Также ВС РФ лишили украинских боевиков советского ЗРК С-125.
О новом пакете военной помощи киевскому режиму 24 мая объявили и Соединённые Штаты. Украина получит от заокеанского союзника реактивные снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, гранатомёты, ПТРК и противорадиационное обмундирование.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow