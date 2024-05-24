США поставят Украине снаряды и комплекты для защиты от радиации

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы к артиллерийским установкам западного образца, спецобмундирование и противотанковые мины.

Предстоящие поставки будут содержать реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы калибра 105 мм и 155 мм, ракетные комплексы Javelin и гранатомёты AT-4. Также ВСУ получат комплекты для радиационной, химической и биологической защиты.