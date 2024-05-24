США поставят Украине снаряды и комплекты для защиты от радиации
США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи с HIMARS и Javelin
Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы к артиллерийским установкам западного образца, спецобмундирование и противотанковые мины.
Предстоящие поставки будут содержать реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы калибра 105 мм и 155 мм, ракетные комплексы Javelin и гранатомёты AT-4. Также ВСУ получат комплекты для радиационной, химической и биологической защиты.
"Помощь из предыдущих пакетов уже поступила на линию фронта, и мы направим новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать её для защиты своей территории", — сказано в заявлении главы Госдепа.
А тем временем украинские боевики продолжают применять оружие западных партнёров для ударов по мирным гражданам. Дабы обезопасить россиян от подлых атак ВСУ, подразделения Вооружённых сил РФ расширяют площадь санитарной зоны на Харьковском направлении.