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Регион
24 мая, 10:32

ФРГ и Дания передали Украине 10 танков Leopard 1A5 и готовят отправку HIMARS

Германия обновила список вооружений, отправленных ВСУ, он дополнился 10 танками Leopard 1A5, в поставке также участвовала Дания. Об этом сказано в перечне военной помощи Киеву, который размещён на сайте Правительства ФРГ.

Из публикации следует, что в новый пакет вошли 54 БПЛА-разведчика Vector и Heidrun, 8,5 тысячи артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, 20 пулемётов MG3 для установки на танки Leopard 2, инженерных машин Dachs на базе Leopard 1 и БМП Marder. Кроме того, идёт процесс подготовки поставок трёх РСЗО HIMARS.

Отчаявшийся Зеленский публично нахамил США из-за обещаний вместо реальной помощи
Отчаявшийся Зеленский публично нахамил США из-за обещаний вместо реальной помощи

Ранее посетивший Киев госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен уверял главу киевского режима Владимира Зеленского, что оружие, обещанное США Украине в последнем пакете помощи, в скором времени прибудет в Незалежную. Также он рассказал экс-комику о своих ожиданиях по поводу будущего развития Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / adolf martinez soler

Юрий Лысенко
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