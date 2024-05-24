ФРГ и Дания передали Украине 10 танков Leopard 1A5 и готовят отправку HIMARS

Германия обновила список вооружений, отправленных ВСУ, он дополнился 10 танками Leopard 1A5, в поставке также участвовала Дания. Об этом сказано в перечне военной помощи Киеву, который размещён на сайте Правительства ФРГ.

Из публикации следует, что в новый пакет вошли 54 БПЛА-разведчика Vector и Heidrun, 8,5 тысячи артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, 20 пулемётов MG3 для установки на танки Leopard 2, инженерных машин Dachs на базе Leopard 1 и БМП Marder. Кроме того, идёт процесс подготовки поставок трёх РСЗО HIMARS.