Отчаявшийся Зеленский публично нахамил США из-за обещаний вместо реальной помощи
Зеленский: Объявлений о пакетах помощи недостаточно, нужны поставки оружия
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
От объявлений о выделении новых пакетов помощи Украине мало толку, настоящая польза появляется только тогда, когда вооружения доставляются в реальности. Об этом написал Владимир Зеленский на официальной странице в социальной сети X.
"Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах", — говорится в его посте.
Авторы американского издания The Hill отметили, что Зеленский не проявил особого энтузиазма после объявления о новом пакете помощи от Штатов. Вероятно, в анонсе говорится не о тех объёмах, на которые лидер киевского режима надеялся, предположили журналисты.
Напомним, вчера стало известно, что США выделят очередной пакет помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал лично глава Штатов Джо Байден. Предположительно, в пакет войдут снаряды к системам ПВО Patriot, ракеты для ПЗРК Stinger и БМП Bradley.