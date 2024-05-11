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11 мая, 07:24

Отчаявшийся Зеленский публично нахамил США из-за обещаний вместо реальной помощи

Зеленский: Объявлений о пакетах помощи недостаточно, нужны поставки оружия

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

От объявлений о выделении новых пакетов помощи Украине мало толку, настоящая польза появляется только тогда, когда вооружения доставляются в реальности. Об этом написал Владимир Зеленский на официальной странице в социальной сети X.

"Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах", — говорится в его посте.

Авторы американского издания The Hill отметили, что Зеленский не проявил особого энтузиазма после объявления о новом пакете помощи от Штатов. Вероятно, в анонсе говорится не о тех объёмах, на которые лидер киевского режима надеялся, предположили журналисты.

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Напомним, вчера стало известно, что США выделят очередной пакет помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал лично глава Штатов Джо Байден. Предположительно, в пакет войдут снаряды к системам ПВО Patriot, ракеты для ПЗРК Stinger и БМП Bradley.

Юрий Лысенко
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