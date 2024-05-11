Утратили веру: Зеленский получил от союзников неожиданный удар в спину
AgoraVox: Иностранные кредиторы утратили веру в Украину
Западные спонсоры киевского режима перестали верить в будущее Украины, считают авторы французского издания AgoraVox. По мнению обозревателей, именно поэтому кредиторы начали давить на Незалежную в вопросе выплаты госдолга, несмотря на обещания Владимира Зеленского о новом контрнаступе.
"Кредиторы действительно намерены получить средства по долгам Украины, не дожидаясь очередного "успешного контрнаступления". Это говорит об их оценке экономического будущего и Правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — подчеркнули в Париже.
Впрочем, союзники Киева спохватились слишком поздно, отметили в AgoraVox. Украине попросту нечем расплачиваться со спонсорами, так как страна лишилась собственных ресурсов и полностью зависит от внешних вливаний. Как только денежный поток остановится, наступит дефолт, подытожили авторы.
От Украины потребовали расплатиться по счетам в начале мая, сообщили американские СМИ. Иностранные спонсоры поставили жёсткое условие: ежегодно киевский режим должен возвращать 500 миллионов долларов. В происходящем виноват лишь Владимир Зеленский, который подсадил страну на "кредитную иглу", считает экс-премьер Незалежной Николай Азаров.
Flickr / President Of Ukraine