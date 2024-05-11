Западные спонсоры киевского режима перестали верить в будущее Украины, считают авторы французского издания AgoraVox. По мнению обозревателей, именно поэтому кредиторы начали давить на Незалежную в вопросе выплаты госдолга, несмотря на обещания Владимира Зеленского о новом контрнаступе.

"Кредиторы действительно намерены получить средства по долгам Украины, не дожидаясь очередного "успешного контрнаступления". Это говорит об их оценке экономического будущего и Правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — подчеркнули в Париже.