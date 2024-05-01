Зеленского обвинили в подсаживании Украины на иглу внешних кредитов

Владимир Зеленский подсадил Украину на иглу внешнего финансирования. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на фоне растущего государственного долга.

"Ну и аппетиты у Зеленского… Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их [кредиты и долги] отдавать", — написал политик в телеграм-канале.

Азаров добавил, что настоящий политик, который заботится о своей стране, никогда бы не отнёсся бездумно к вопросам долга. По его словам, кредиторы с Запада отказали Киеву в отсрочке выплат по долгам, списании половины суммы задолженности, а также в уменьшении процентной ставки. Самое печальное в сложившейся ситуации — Зеленский пошёл на такие шаги ради "пары статуэток и права побыть год-другой на обложках популярных журналов", указал бывший премьер-министр.