В Раде ужаснулись новому росту госдолга Украины Депутат Рады Гетманцев сообщил, что госдолг Украины в марте вырос ещё на 5% 30 апреля, 13:18 Госдолг Украины вырос на 7,4 млрд долларов. Обложка © freepik

Госдолг Украины за март вырос на 7,4 миллиарда долларов и достиг отметки в 5,9 триллиона гривен (151,1 миллиарда долларов). Причиной стали девальвация гривны и пополнение украинского бюджета льготными западными кредитами. Об этом сообщил в телеграм-канале глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, сославшись на Минфин страны.

"В марте государственный долг увеличился на 5% — на 7,4 миллиарда долларов. На 31 марта государственный и гарантированный государством долг составлял 151,1 миллиарда долларов", — уточнил парламентарий.

По словам Гетманцева, с февраля 2022 года госдолг Украины увеличился более чем в два раза, а в валютном эквиваленте — на 62%.

Ранее Life.ru писал, что государственный долг Незалежной на одного жителя страны с 2014 года вырос в четыре раза. Если девять лет назад он составлял 1,4 тысячи долларов, то сегодня уже 5,5 тысячи долларов.

Авторы Татьяна Миссуми