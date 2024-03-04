Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза

Государственный долг Украины на одного жителя страны с 2014 года вырос в четыре раза. Если девять лет назад он составлял 1,4 тысячи долларов, то сегодня уже 5,5 тысячи долларов.

По данным Минфина Украины, с 2014 года госдолг увеличился в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза. Сегодня он составляет 145,3 миллиарда долларов. Основной рост обеспечила внешняя задолженность: по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов. При этом в 2014 году внешний долг составлял 31 миллиард, а два года назад — 64 миллиарда.

При этом прогнозы неутешительные: в ближайшие годы он может вырасти ещё и достичь как минимум 6,9 тысячи долларов на душу населения, подсчитало РИА "Новости".