"Вы видели такой кредит?": Миллиардер из США увидел странности в передаче денег Украине
Американский бизнесмен Сакс: Украине дали деньги в кредит без условий погашения
Украина получила кредит без условий погашения. Обложка © freepik / bearfotos
Американский миллиардер Дэвид Сакс обратил внимание на странности при выделении Украине финансовой помощи в виде кредита. По его словам, в контракте ничего не говорится об условиях погашения долга, в том числе о сроках выплаты и процентной ставке.
"По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "заём". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?" — написал Сакс в соцсети X.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. До этого инициатива получила одобрение в Конгрессе. Речь идёт о сумме 61 миллиард долларов. В пакет помощи войдут не только боеприпасы, но и военная техника.