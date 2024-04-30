"Вы видели такой кредит?": Миллиардер из США увидел странности в передаче денег Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс обратил внимание на странности при выделении Украине финансовой помощи в виде кредита. По его словам, в контракте ничего не говорится об условиях погашения долга, в том числе о сроках выплаты и процентной ставке.

"По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "заём". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?" — написал Сакс в соцсети X.