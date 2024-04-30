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"Вы видели такой кредит?": Миллиардер из США увидел странности в передаче денег Украине

Американский бизнесмен Сакс: Украине дали деньги в кредит без условий погашения

30 апреля, 13:57
Украина получила кредит без условий погашения. Обложка © freepik / bearfotos

Украина получила кредит без условий погашения. Обложка © freepik / bearfotos

Американский миллиардер Дэвид Сакс обратил внимание на странности при выделении Украине финансовой помощи в виде кредита. По его словам, в контракте ничего не говорится об условиях погашения долга, в том числе о сроках выплаты и процентной ставке.

"По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "заём". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?" — написал Сакс в соцсети X.

Белый дом: Украина уже начала получать военную помощь из нового пакета США
Белый дом: Украина уже начала получать военную помощь из нового пакета США

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. До этого инициатива получила одобрение в Конгрессе. Речь идёт о сумме 61 миллиард долларов. В пакет помощи войдут не только боеприпасы, но и военная техника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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