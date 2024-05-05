С Украины впервые с 2022 года требуют выплат по госдолгу

Зарубежные кредиторы Украины намерены добиться от её руководства возобновления денежных взносов по госдолгу уже в следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Авторы издания отметили, что иностранные спонсоры Украины в 2022 году после начала боевых действий позволили Киеву отложить сроки выплат по кредитам. С тех пор прошло много времени — и, по данным газеты, "они теряют терпение". Среди держателей украинских еврооблигаций есть такие компании, как BlackRock и Pimco, доля которых составляет одну пятую от всех непогашенных долгов Украины на $20 млрд. Представители организаций создали специальный комитет, где юристы будут разрабатывать стратегию ведения переговоров о возвращении средств с Киевом.

По задумке кредиторов, Украина, получив помощь от США в размере $60,6 млрд, будет готова пойти на сделку и возобновить выплаты в обмен на прощение крупной части её долга. Таким образом украинские власти будут должны вносить до $500 млн в год процентных платежей.

По словам источника, кредиторы ожидают от Киева конструктивной беседы для оказания содействия в решении проблемы суверенного долга Украины, однако украинское руководство собирается получить в этом деле помощь от США и прочих союзников.

Западные партнёры, в том числе США, опасаются, что финансовая помощь Киеву окажется в руках держателей облигаций, если те склонят украинскую власть к возобновлению обслуживания долга. Страны дали Незалежной кредитные каникулы примерно на $4 млрд до 2027 года. Если соглашение между сторонами так и не будет достигнуто, на Украине в августе может произойти дефолт, как только завершатся долговые каникулы. Так, у неё будут возникать трудности при привлечении займов на рынке.