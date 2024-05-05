С Украины впервые с 2022 года требуют выплат по госдолгу
WSJ: Кредиторы хотят от Украины $500 млн в год в счёт погашения госдолга
Зарубежные кредиторы Украины намерены добиться от её руководства возобновления денежных взносов по госдолгу уже в следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Авторы издания отметили, что иностранные спонсоры Украины в 2022 году после начала боевых действий позволили Киеву отложить сроки выплат по кредитам. С тех пор прошло много времени — и, по данным газеты, "они теряют терпение". Среди держателей украинских еврооблигаций есть такие компании, как BlackRock и Pimco, доля которых составляет одну пятую от всех непогашенных долгов Украины на $20 млрд. Представители организаций создали специальный комитет, где юристы будут разрабатывать стратегию ведения переговоров о возвращении средств с Киевом.
По задумке кредиторов, Украина, получив помощь от США в размере $60,6 млрд, будет готова пойти на сделку и возобновить выплаты в обмен на прощение крупной части её долга. Таким образом украинские власти будут должны вносить до $500 млн в год процентных платежей.
По словам источника, кредиторы ожидают от Киева конструктивной беседы для оказания содействия в решении проблемы суверенного долга Украины, однако украинское руководство собирается получить в этом деле помощь от США и прочих союзников.
Западные партнёры, в том числе США, опасаются, что финансовая помощь Киеву окажется в руках держателей облигаций, если те склонят украинскую власть к возобновлению обслуживания долга. Страны дали Незалежной кредитные каникулы примерно на $4 млрд до 2027 года. Если соглашение между сторонами так и не будет достигнуто, на Украине в августе может произойти дефолт, как только завершатся долговые каникулы. Так, у неё будут возникать трудности при привлечении займов на рынке.
На начальных этапах отсрочка составляла лишь два года, поскольку кредиторы считали, что конфликт точно подойдёт к концу к 2024 году. Несмотря на то что дело весьма затянулось, они рассчитывают, что финансы Украины удастся стабилизировать, если Запад будет продолжать спонсировать её.
Зарубежные кредиторы рассчитывают на средства из пакета, который подписал Джо Байден, попытавшись сделать из этого целый праздник для нации. Новая помощь включает в себя боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику. Если и этого окажется мало для существования киевского режима в том образе, который нравится американским властям, то они найдут способ передачи замороженных активов РФ Украине. Впрочем, они ищут его каждый день. Ранее страны "Большой семёрки" провели переговоры, чтобы выделить Киеву ещё $50 миллиардов из заблокированных российских средств.
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