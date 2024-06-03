Посол заявил об "огромном интересе" к России в Германии

В Германии до сих пор проявляют особый интерес к России. Об этом рассказал посол ФРГ в РФ Александр Ламбсдорфф после возвращения из Берлина, куда его отозвали в мае.

"В Германии я встречался с министром иностранных дел Анналеной Бербок, статс-секретарём Федерального министерства иностранных дел, депутатами Бундестага, экспертами и журналистами. Интерес к России по-прежнему огромен. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки", — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что чаще всего от немецких политиков получал вопросы, связанные с решением украинского вопроса.