Стало известно, почему убийство Талькова не могли раскрыть 33 года

Изначальная экспертиза по делу об убийстве российского певца Игоря Талькова была сделана ненадлежащим образом. Свою роль сыграли и открытые в то время границы: концертный директор исполнителя Валерий Шляфман был первым подозреваемым, но о его побеге в Израиль стало известно слишком поздно. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал первый следователь по делу об убийстве музыканта Олег Блинов.

"Почему там не расследовали дальше? Из-за того, что тогда были открыты все границы. Он (Шляфман. — Прим.Life.ru) был уроженцем Украины. Кажется, выехал на Украину, оттуда проследовал в Израиль. Это стало нам известно месяца через 2-3 спустя после произошедших событий", — объяснил Блинов.

Нехватка финансирования в прокуратуре в 1991 году также негативно повлияла на расследование этого резонансного убийства. Дело в том, что из-за недостатка средств следователи не могли отправиться в командировки, чтобы опросить свидетелей. Более того, изначальная экспертиза тогда была проведена некачественно.

"Они не ответили на мой личный вопрос, в каком положении находился Тальков в момент получения повреждения. Но там было всё расплывчато. Тогда мы стали искать экспертов. Мы нашли лучших экспертов военно-медицинской академии", — заключил следователь.