СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова

Следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Видеоматериалы СК об убийстве Игоря Талькова. Видео © Telegram / Следком

"Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование убийства певца Игоря Талькова. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершённых общеопасным способом. По данным следствия, 6 октября 1991 года за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у концертного директора возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Пытаясь застрелить оппонента из револьвера, Шляфман смертельно ранил Талькова.

В 1992 году концертного директора, сбежавшего в Израиль, заочно привлекли к делу в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако в 2021-м, когда расследование уголовного дела было возобновлено, следователи пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

"Проведён значительный объём следственных действий: по всей России допрошено более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведён ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах", — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что у одного из них изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, которые имеют существенное значение для следствия. Уголовное дело направлено в суд.