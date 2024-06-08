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8 июня, 12:52

"Все жертвы": Сын Талькова остался недоволен расследованием убийства отца

Сын Талькова: Все участники, фигурирующие в деле отца, являются жертвами

Все участники, фигурирующие в деле Игоря Талькова, являются жертвами. Об этом заявил сын убитого в 1991 году артиста Игорь Тальков – младший, комментируя итоги расследования. Он также отметил, что Валерий Шляфман, которого обвиняют в убийстве отца, был его лучшим концертным директором и никогда не прятался от следствия.

"Моё мнение: все участники, фигурирующие в этом деле — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза, — все жертвы", — сказал Тальков-младший в беседе с NEWS.ru.

Он также признался, что ему неинтересно, кто пустил пулю в его отца. Для сына артиста гораздо важнее узнать мотив. Тальков-младший не исключает, что убийство могло быть политическим заказом. В частности, он считает, что отца "убрали, чтобы другим неповадно было".

Ранее СК сообщил о том, что завершил расследование убийства Игоря Талькова. По версии следствия, артиста смертельно ранил его же концертный директор Валерий Шляфман при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым у него произошёл конфликт во время концерта в Петербурге. После случившегося Шляфман уехал в Израиль. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"
Свидетельница убийства Талькова умерла "в страшных муках"
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Kinopoisk.ru

Наталья Исакова
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