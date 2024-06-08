"Все жертвы": Сын Талькова остался недоволен расследованием убийства отца

Все участники, фигурирующие в деле Игоря Талькова, являются жертвами. Об этом заявил сын убитого в 1991 году артиста Игорь Тальков – младший, комментируя итоги расследования. Он также отметил, что Валерий Шляфман, которого обвиняют в убийстве отца, был его лучшим концертным директором и никогда не прятался от следствия.

"Моё мнение: все участники, фигурирующие в этом деле — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза, — все жертвы", — сказал Тальков-младший в беседе с NEWS.ru.

Он также признался, что ему неинтересно, кто пустил пулю в его отца. Для сына артиста гораздо важнее узнать мотив. Тальков-младший не исключает, что убийство могло быть политическим заказом. В частности, он считает, что отца "убрали, чтобы другим неповадно было".