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9 июня, 10:00

Квиз: Только выросший в СССР узнает эти мультфильмы, спрятанные в пикселях

Готовы отправиться в путешествие по воспоминаниям? Посмотрим, насколько хорошо вы помните свои любимые советские мультфильмы!

Отечественные мультфильмы наполнены особым юмором, незабываемыми историями и отличаются уникальным стилем анимации. Любой сможет отличить их от Disney или Pixar, а слабо отличить советские мультфильмы друг от друга? А если изображения будут размыты? В этой викторине вам предстоит узнать классические мультфильмы, просто взглянув на несколько пикселей. Попробуйте дойти до последнего уровня без ошибок!

Эти мультфильмы остаются популярными и любимыми многими поколениями зрителей благодаря своим уникальным сюжетам, замечательным персонажам и художественному стилю. Если вам не хватило ностальгии, вспомните пять советских способов самолечения, которые шокируют иностранцев и сегодня.

Кроссворд "Советский курорт": Только 10% живших в СССР смогут отгадать все слова
Кроссворд "Советский курорт": Только 10% живших в СССР смогут отгадать все слова
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Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"

Александра Иванова
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