Квиз: Только выросший в СССР узнает эти мультфильмы, спрятанные в пикселях
Готовы отправиться в путешествие по воспоминаниям? Посмотрим, насколько хорошо вы помните свои любимые советские мультфильмы!
Отечественные мультфильмы наполнены особым юмором, незабываемыми историями и отличаются уникальным стилем анимации. Любой сможет отличить их от Disney или Pixar, а слабо отличить советские мультфильмы друг от друга? А если изображения будут размыты? В этой викторине вам предстоит узнать классические мультфильмы, просто взглянув на несколько пикселей. Попробуйте дойти до последнего уровня без ошибок!
Эти мультфильмы остаются популярными и любимыми многими поколениями зрителей благодаря своим уникальным сюжетам, замечательным персонажам и художественному стилю. Если вам не хватило ностальгии, вспомните пять советских способов самолечения, которые шокируют иностранцев и сегодня.
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"