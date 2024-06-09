Квиз: Только выросший в СССР узнает эти мультфильмы, спрятанные в пикселях

Отечественные мультфильмы наполнены особым юмором, незабываемыми историями и отличаются уникальным стилем анимации. Любой сможет отличить их от Disney или Pixar, а слабо отличить советские мультфильмы друг от друга? А если изображения будут размыты? В этой викторине вам предстоит узнать классические мультфильмы, просто взглянув на несколько пикселей. Попробуйте дойти до последнего уровня без ошибок!