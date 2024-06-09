10 настолько уродливых животных, что задаёшься вопросом: зачем природа их создала

Лягушкорот. Они названы так из-за крупного плоского крючковатого клюва и огромного, похожего на рот лягушки зева, который птицы используют для ловли насекомых.

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Сальпа — бочкообразный планктонный оболочник. И да, они буквально прозрачные!

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Саркастический чешуеголов, или щучья морская собачка, — это небольшая, но свирепая рыба, известная большим ртом и агрессивным территориальным поведением. За что и получила своё общее название.

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Императорский тамарин, также известный как обезьяна Броквея (Saguinus imperator).

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / strangest_wildlife

Удильщик, возможно, одно из самых удивительных и странных морских существ, известных человеку.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / strangest_wildlife

Красноногий нетопырь, или галапагосский нетопырь, — это рыба с необычной морфологией, обитающая вокруг Галапагосских островов и у побережья Перу на глубинах от 3 до 76 метров.

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Ай-ай — это лемур, примат из подотряда мокроносых, обитающий на Мадагаскаре, который сочетает в себе зубы, как у грызуна, и специальный тонкий средний палец, чтобы выковыривать им себе еду отовсюду.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / strangest_wildlife

Атлантический зубатый морской волк также известен как морской волк, атлантический сом, океанический сом, рыба-дьявол, угорь-волк.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / strangest_wildlife

Паку. Распространённый вид всеядных пресноводных рыб Южной Америки, у которых зубы напоминают человеческие.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / strangest_wildlife

Мата-мата — строго водный вид, предпочитающий находиться в мелководье, где его морда может касаться поверхности для дыхания.