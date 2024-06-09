Ведьма Полынь уклонялась от уплаты налогов и блокировала недовольных клиентов 9 июня, 07:55 Ведьма Алёна Полынь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_polyn

Участница "Битвы экстрасенсов" Алёна Полынь, арестованная за экстремизм и оскорбление чувств верующих, уклонялась от уплаты налогов с помощью нехитрой схемы, а всех недовольных клиентов она сразу блокировала. Об этом пишет SHOT.

Алёна Полынь разводила клиентов на деньги, обучая магии. Видео © Telegram / SHOT

Мошенница оформляла дополнительные банковские карты, чтобы проводить до 10 операций. Не получавшие результатов от магических ритуалов клиенты требовали вернуть деньги, суммы порой доходили до 150 тысяч рублей. Чтобы удержать "бизнес" на плаву, Полынь просто заставляла помощников блокировать жалобы и претензии.

Выкачивать деньги женщина не переставала и после "обряда", она просила перечислить ей "благодарность", размер которой составлял около 100 тысяч рублей. Если человек отказывался, то Полынь угрожала "утратой энергообмена" и неудачами в жизни.

На сотрудниках подозреваемая экономила: официальный оклад составлял только 20 тысяч рублей, остальное шло в конверте. Все денежные операции проводились через ИП мужа Полынь, также часть средств шла на закупку частей краснокнижных животных для совершения ритуалов.

Авторы Татьяна Миссуми