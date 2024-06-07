Магический шар покати: Как устроен бизнес потомственной ведьмы Полынь, которую отправили в тюрьму Суд арестовал "потомственную ведьму" Алёну Полынь по делу об экстремизме. Обвинений может быть больше: похоже, что она могла использовать схему инфоцыган — дробление бизнеса. Как зарабатывает Полынь и кто ей помогает? 6 июня, 22:31 Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bushmanov Vladimir, happiness time, © VK / Алёна Полынь

Где сейчас Полынь

Ивантеевский суд Московской области отправил Елену Суликову (так в миру зовут потомственную ведьму) в СИЗО на два месяца по делу об экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Во время заседания Полынь билась о клетку головой и в итоге упала в обморок. Перед этим она успела частично признать свою вину.

После этого Полынь экстренно вызвали скорую к зданию суда, где ей избирали меру пресечения. Врачи занесли её на носилках в карету скорой и поставили капельницу. После того как она пришла в сознание, заседание продолжили.

Накануне ареста в подмосковном доме 43-летней чаровницы прошли обыски. С места оперативники изъяли литературу и другие предметы, которые в ближайшее время отправятся на лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизу. По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой были призывы к насилию в отношении православных священников. Впрочем, к этому может добавиться "схема Блиновской" — в ближайшее время следователи будут отрабатывать и версию с дроблением бизнеса с целью ухода от налогов.

В чём обвиняют экстрасенса

По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой были призывы к насилию в отношении православных священников. Будет проверяться и сам бизнес ведьмы: есть признаки дробления с целью ухода от налогов.

Алёну Полынь привезли в суд на избрание меры пресечения в четверг. Видео © Telegram / SHOT

Как зарабатывала Суликова

Свой бизнес Елена Суликова успела поставить на широкую ногу: Life.ru нашёл минимум пять интернет-магазинов (не учитывая аккаунты в соцсетях), которые торгуют литературой и разной эзотерической атрибутикой под брендом Алёны Полынь. На них же продаются различные курсы и марафоны. Несмотря на арест ведьмы, все сайты активны, желающие по-прежнему могут потратить на них свои деньги.

Ассортимент курсов и марафонов впечатляет: благодаря способностям Полынь любой желающий может "подключиться" к любым языческим богам независимо от их принадлежности к разным эпохам и культурам. Побывать "на канале" Посейдона, Тора, Локи или Морфея стоит недорого — 3,5 тысячи рублей.

Во время заседания Полынь стало плохо, но прибывшие медики поставили её на ноги и вернули в суд. Видео © Telegram / SHOT

Особенных инструментов для этого тоже не требуется. Например, чтобы "подключиться" к германо-скандинавскому богу плодородия и лета Фрейру, нужно приготовить кружку с пивом, один квадратный метр зелёной ткани для алтаря, зелёную свечу и изображение бога. По словам ведьмы, "подключение" требуется тем гражданам, кто "работает с Колесом года, природой и плодородием", — вероятно, подойдёт аграриям. Те, кому хочется научиться хитрости, могут выбрать "канал Локи". Тряпки и свечи всё те же, только синего цвета.

Понять, как работает магия вуду, стоит уже 15 тысяч рублей, а пройти "посвящение, дарующее силу от изначалья" — все 25 тысяч. Несмотря на обилие разных курсов, ритуалов и посвящений, под каждым из них висит предупреждение, что потусторонние услуги не всегда приводят к результату и даже оценить результативность "не представляется возможным".

Посвящение от Суликовой стоит недёшево, но гарантий результата никаких. Фото © Witches-empire.com

Как дело Полынь подхватила её дочь

Интересно, что сайт, предлагающий инициации, марафоны и посвящения, принадлежит не самой Полынь, а её дочери — 22-летней Кристине Суликовой. Известно, что ещё в 2016 году девушка хорошо училась в школе, а кроме неё, посещала театральные кружки и занималась в "студии моды".

Сейчас у неё собственное ИП, которое, согласно ОКВЭД, торгует самой разной всячиной, а кроме того, оказывает консультационные, информационные, вспомогательные и иные услуги.

Посвящает Алёна Полынь, а работает ИП Суликова Кристина Денисовна. Фото © Witches-empire.com

Работа спорится настолько, что девушка активно ищет персонал через сайты по поиску работы. В день задержания матери у неё открылись две вакансии: администратор зала в эзотерическом магазине (похоже, это тот самый магазин "Империи сильнейших ведьм") и администратор сайта эзотерических товаров. Успешным кандидатам предпринимательница готова платить 70 и 60 тыс. рублей ежемесячно.

Впрочем, судя по отзывам её работников, стиль управления дочери ведьмы вызывает вопросы: "Выплачивать ЗП, научиться не перекладывать чужие косяки на новых сотрудников и регулировать тон и выражения при общении", — пожелал ИП Суликова Кристина Денисовна один из сбежавших от неё сотрудников. Работодателя он оценил на два с плюсом.

Кристина же катается по Москве на свежем "мерседес-бенц" E-класса 200 и живёт в престижном ЖК "Хорошёвский" на 3-й Хорошёвской улице в квартире площадью 70 квадратных метров. Жильё той же площади, но без отделки сейчас здесь можно приобрести за более чем 30 миллионов рублей. Кроме того, девушку можно было встретить в 3-м Волоколамском проезде, где в одной из неприметных панельных хрущёвок находится квартира площадью 50 квадратов и стоимостью 18 миллионов рублей.

Не все сотрудники смогли оценить условия работы у Кристины Суликовой. Фото © Hh.ru

Кто ещё помогает вести бизнес

Ещё один (из пяти интернет-магазинов, где продаются продукция и услуги Алёны Полынь) де-юре принадлежит бывшему банковскому клерку Алексею Кульбашному. Ему 48 лет (напомним, Елене Суликовой — 43), он прописан у родителей в обычной девятиэтажной панельке в столичном районе Ивановское (ВАО Москвы), но регулярно бывает в стометровой квартире в Ивантеевке, где зарегистрированы ИП Суликовой и её фирма "Аристократия".

Когда Алёна Полынь набрала популярность в Сети, Алексей Кульбашный пересел из скромного "КИА-рио" в семиместный внедорожник "Фольксваген-Терамонт" — такие сейчас продаются по схемам серого импорта за 6-7 млн рублей.

Все трое — Елена, Кристина Суликовы и Алексей Кульбашный — связаны не только общим брендом Алёны Полынь, но и судебными тяжбами. В апреле этого года Елена Суликова одновременно подала два абсолютно одинаковых иска на одну и ту же сумму — 420 тыс. рублей — к дочери и Кульбашному. С обоих она попыталась взыскать задолженности и проценты по подписанным между их ИП договорам. В первый раз суд отклонил иски, найдя в них ошибки, однако уже в мае Елена Суликова снова открыла тяжбы. Похоже, теперь судебный процесс имеет все шансы затянуться.

Почему ведьмы и экстрасенсы так много зарабатывают? 0 Потому что действительно обладают чудесным даром Потому что к ним идёт поток доверчивых людей Пусть с этим разбираются силовики и налоговики

Авторы Евгений Кузнецов