Суд не внял ведьминским уговорам и отправил Алёну Полынь в СИЗО

Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёну Полынь (настоящее имя Елена Суликова), обвиняемую по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме, арестовали на два месяца. Такое решение в четверг, 6 июня, принял Ивантеевский городской суд Подмосковья.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суликовой меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в решении судьи.

В суде Полынь частично признала вину, а защита показала документы, согласно которым ведьма якобы не может находиться в СИЗО. По данным Life.ru, во время заседания женщина билась головой о клетку и упала в обморок — медики вынесли её из суда на носилках.