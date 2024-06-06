Суд не внял ведьминским уговорам и отправил Алёну Полынь в СИЗО
Суд арестовал обвиняемую в экстремизме ведьму Алёну Полынь
Ведьма Алёна Полынь. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Алёну Полынь (настоящее имя Елена Суликова), обвиняемую по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме, арестовали на два месяца. Такое решение в четверг, 6 июня, принял Ивантеевский городской суд Подмосковья.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суликовой меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в решении судьи.
В суде Полынь частично признала вину, а защита показала документы, согласно которым ведьма якобы не может находиться в СИЗО. По данным Life.ru, во время заседания женщина билась головой о клетку и упала в обморок — медики вынесли её из суда на носилках.
Как сообщал Life.ru, о задержании известной участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь стало известно 4 июня. Её обвиняют в распространении экстремистских материалов и оскорблении чувств верующих. Называющей себя потомственной ведьмой 43 года. В 2015-м она организовала ковен, который получил название "Империя сильнейших ведьм". На курсах Полынь рассказывает ученицам о том, как обратить магию себе на пользу, и ведёт занятия по защите от тёмных искусств.