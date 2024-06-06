Обвиняемая в экстремизме ведьма Полынь упала в суде в обморок, и ей вызвали скорую
В суд в подмосковной Ивантеевке, где проходило заседание по поводу ареста ведьмы Алёны Полынь, вызвали скорую. Обвиняемой резко стало плохо, сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
Ведьму Алёну Полынь увезла скорая из суда. Видео © Life.ru
По нашим данным, во время заседания Полынь билась головой о клетку и упала в обморок, после чего медики вынесли её из суда на носилках. При этом перед обмороком колдунья частично признала свою вину.
Напомним, что о задержании известной ведьмы и участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь стало известно 4 июня. Её обвиняют в распространении экстремистских материалов и оскорблении чувств верующих. Настоящее имя экстрасенса — Елена Суликова, ей 43 года, называет себя потомственной ведьмой. В 2015-м она организовала свой личный ковен, который получил название "Империя сильнейших ведьм". На своих курсах Полынь рассказывает ученицам о том, как обратить магию себе на пользу, а ещё ведёт занятия по защите от тёмных искусств.
Кадр из видео Life.ru