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9 июня, 07:00

В Подмосковье продавец хот-догов совратил школьницу, заманив самокатом

SHOT: В Подмосковье продавец хот-догов заставил трогать себя 10-летнюю девочку

В Орехово-Зуеве Московской области продававший хот-доги мужчина домогался 10-летней девочки: он заманил её к себе в вагончик и заставил трогать за интимные части тела. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, в тот день школьница отдыхала дома, её мама была на работе. Она решила сходить до ближайшей закусочной "Вкус-сити" и купить себе хот-дог. Принявший у неё заказ продавец делал девочке непристойные намёки, пока готовил еду, после чего пригласил зайти к себе в вагончик, якобы чтобы показать ей самокат.

Уже внутри он начал трогать свою "гостью", а потом заставил её пощупать его интимные части через одежду. Девочка испугалась, отдёрнула руку и бросилась домой, откуда позвонила маме и всё ей рассказала, а та уже обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что в тот день на точке работал 31-летний Обидчон М. родом из Таджикистана. Мужчина ранее не был привлечён к уголовной ответственности, в нашу страну въехал в полном соответствии с законом. Сейчас его задержали, продавца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Химках по подозрению в педофилии был задержан 50-летний мужчина. Его обвиняют в том, что он заманил к себе несовершеннолетних девочек, обещая засыпать их дорогими подарками, кормить суши и поить молочными коктейлями. Взамен от них требовалось его сексуально удовлетворить. Есть информация о двух пострадавших от его действий девочках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Юрий Лысенко
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