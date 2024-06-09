В Подмосковье продавец хот-догов совратил школьницу, заманив самокатом

В Орехово-Зуеве Московской области продававший хот-доги мужчина домогался 10-летней девочки: он заманил её к себе в вагончик и заставил трогать за интимные части тела. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, в тот день школьница отдыхала дома, её мама была на работе. Она решила сходить до ближайшей закусочной "Вкус-сити" и купить себе хот-дог. Принявший у неё заказ продавец делал девочке непристойные намёки, пока готовил еду, после чего пригласил зайти к себе в вагончик, якобы чтобы показать ей самокат.

Уже внутри он начал трогать свою "гостью", а потом заставил её пощупать его интимные части через одежду. Девочка испугалась, отдёрнула руку и бросилась домой, откуда позвонила маме и всё ей рассказала, а та уже обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что в тот день на точке работал 31-летний Обидчон М. родом из Таджикистана. Мужчина ранее не был привлечён к уголовной ответственности, в нашу страну въехал в полном соответствии с законом. Сейчас его задержали, продавца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы.