Получившую шлепок по попе от извращенца девочку проверят на соответствие возрасту
SHOT: 11-летнюю девочку проверят на соответствие возрасту после шлепка по попе
11-летнюю девочку проверят на соответствие возрасту после шлепка по попе в лифте. Обложка © Telegram / SHOT
Несовершеннолетней жительнице Новороссийска, которую неизвестный мужчина ударил по попе в лифте, назначили судмедэкспертизу. Специалисты проверят в том числе соответствие её физического развития 11-летнему возрасту, сообщил SHOT.
В рамках исследования судмедэкспертам также предстоит установить, есть ли на теле школьницы повреждения или следы изнасилования. На проведении процедуры, по данным Telegram-канала, настояла сторона обвиняемого, которая считает возраст девочки неочевидным.
Напомним, что инцидент с домогательством произошёл 31 мая в лифте одной из новороссийских многоэтажек. Взрослый попутчик сначала делал девочкам 11 и 16 лет комплименты, а потом ударил младшую из них по попе. Теперь извращенец пытается избежать ответственности.