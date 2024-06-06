Получившую шлепок по попе от извращенца девочку проверят на соответствие возрасту

Несовершеннолетней жительнице Новороссийска, которую неизвестный мужчина ударил по попе в лифте, назначили судмедэкспертизу. Специалисты проверят в том числе соответствие её физического развития 11-летнему возрасту, сообщил SHOT.

В рамках исследования судмедэкспертам также предстоит установить, есть ли на теле школьницы повреждения или следы изнасилования. На проведении процедуры, по данным Telegram-канала, настояла сторона обвиняемого, которая считает возраст девочки неочевидным.