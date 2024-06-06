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6 июня, 00:11

Получившую шлепок по попе от извращенца девочку проверят на соответствие возрасту

SHOT: 11-летнюю девочку проверят на соответствие возрасту после шлепка по попе

11-летнюю девочку проверят на соответствие возрасту после шлепка по попе в лифте. Обложка © Telegram / SHOT

11-летнюю девочку проверят на соответствие возрасту после шлепка по попе в лифте. Обложка © Telegram / SHOT

Несовершеннолетней жительнице Новороссийска, которую неизвестный мужчина ударил по попе в лифте, назначили судмедэкспертизу. Специалисты проверят в том числе соответствие её физического развития 11-летнему возрасту, сообщил SHOT.

В рамках исследования судмедэкспертам также предстоит установить, есть ли на теле школьницы повреждения или следы изнасилования. На проведении процедуры, по данным Telegram-канала, настояла сторона обвиняемого, которая считает возраст девочки неочевидным.

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Напомним, что инцидент с домогательством произошёл 31 мая в лифте одной из новороссийских многоэтажек. Взрослый попутчик сначала делал девочкам 11 и 16 лет комплименты, а потом ударил младшую из них по попе. Теперь извращенец пытается избежать ответственности.

Илья Пушкарев
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