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24 мая, 08:19

Слесарь Петушков попался на съёмке порно с 10-летней под Тверью

SHOT: Жителя Торжка задержали за изготовление детской порнографии

Слесаря водоканала из Торжка задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой. По данным SHOT, 45-летний житель Тверской области по фамилии Петушков распространял запрещённые видео в Сети. Порнорежиссёра-педофила разоблачили сотрудники полиции и нагрянули с проверкой. У него изъяли два смартфона, ноут и флешку.

Предполагаемый порнорежиссёр-педофил из Торжка свою вину отрицает. Фото © SHOT

Предполагаемый порнорежиссёр-педофил из Торжка свою вину отрицает. Фото © SHOT

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Подозреваемому, который отрицает все обвинения, грозит до 6 лет лишения свободы.

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А ранее московские полицейские задержали на территории ЖК в Коммунарке мужчину, который выслеживал несовершеннолетних девочек и домогался их. Потерпевшим 8–9 лет, в момент нападения школьницы громко кричали, что отпугивало преступника, и он сбегал. По предварительной информации, злоумышленник употреблял наркотики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Алексей Берковиц
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