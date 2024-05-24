Слесарь Петушков попался на съёмке порно с 10-летней под Тверью
SHOT: Жителя Торжка задержали за изготовление детской порнографии
Слесаря водоканала из Торжка задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой. По данным SHOT, 45-летний житель Тверской области по фамилии Петушков распространял запрещённые видео в Сети. Порнорежиссёра-педофила разоблачили сотрудники полиции и нагрянули с проверкой. У него изъяли два смартфона, ноут и флешку.
Предполагаемый порнорежиссёр-педофил из Торжка свою вину отрицает. Фото © SHOT
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Подозреваемому, который отрицает все обвинения, грозит до 6 лет лишения свободы.
А ранее московские полицейские задержали на территории ЖК в Коммунарке мужчину, который выслеживал несовершеннолетних девочек и домогался их. Потерпевшим 8–9 лет, в момент нападения школьницы громко кричали, что отпугивало преступника, и он сбегал. По предварительной информации, злоумышленник употреблял наркотики.
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