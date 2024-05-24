Слесарь Петушков попался на съёмке порно с 10-летней под Тверью

Слесаря водоканала из Торжка задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой. По данным SHOT, 45-летний житель Тверской области по фамилии Петушков распространял запрещённые видео в Сети. Порнорежиссёра-педофила разоблачили сотрудники полиции и нагрянули с проверкой. У него изъяли два смартфона, ноут и флешку.

Предполагаемый порнорежиссёр-педофил из Торжка свою вину отрицает. Фото © SHOT

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Подозреваемому, который отрицает все обвинения, грозит до 6 лет лишения свободы.