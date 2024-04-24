Школьный дворник-педофил заманил двух 13-летних учеников в квартиру и изнасиловал

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был задержал мужчина, работающий дворником в школе, за домогательства к двоим ученикам — 13-летним мальчикам. Они рассказали родителям о том, как он заманил их к себе домой для конкретных целей. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По данным следствия, 25-летний Денис М. работал уборщиком в одной из школ города. Используя самые разные методы, он заманил к себе в квартиру двоих детей, которым предложил устроить совсем не детские игры. Мальчики решили наказать педофила и рассказали о случившемся своим родителям, которые позвонили в полицию.

Дворник с сомнительными наклонностями был задержан. В ГСУ СКР по Петербургу завели уголовное дело по факту развратных действий и полового сношения с детьми, не достигшими 16-летнего возраста. Злоумышленнику предъявлено обвинение.