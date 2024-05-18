Педофил под наркотиками за день набросился на двух девочек в московском ЖК

Московские полицейские задержали на территории ЖК в Коммунарке мужчину, который выслеживал несовершеннолетних девочек и домогался. Об этом сообщает SHOT.

Извращенец заходит в подъезд за девушкой в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Поимке неадеквата поспособствовали описания из соседского чата дома на улице Липовый парк. Мать девочки, которой домогался извращенец рассказала, что он настиг её 9-летнюю дочь в лифте, когда она возвращалась домой после прогулки с собакой. Школьница начала издавать вопли, от которых мужчина испугался и поспешил скрыться. Другая мама тоже пожаловалась, что он приставал и к её дочке, которой всего 8 лет.

По словам местных жителей, он был наркоманом и приставал не только к маленьким девочкам, но и к совершеннолетним. Одна девушка рассказала, что мужчина "схватил за попу" молодую маму, которая прогуливалась во дворе с коляской. Его спугнули лишь её слова о муже, который занимается боксом. Соседи обратились в полицию, сотрудники которой оперативно выловили сексуально озабоченного подозреваемого и увезли в отдел.