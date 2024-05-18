СК показал видео допроса эвакуаторщика-убийцы после расправы над 8-летней девочкой под Ростовом
Следствие допросило подозреваемого в убийстве 8-летней девочки под Ростовом
Следствие допросило подозреваемого в убийстве 8-летней девочки. Обложка © Telegram / Ростовский Следком
Полиция допросила мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, тело которой было найдено в лесу возле станицы Ольгинской Ростовской области. Кадрами делится региональное управление СКР.
Следствие допросило подозреваемого в убийстве 8-летней девочки. Видео © Telegram / Ростовский Следком
Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ "Убийство". В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что ранее не был знаком со школьницей и просто предложил её подвезти. Когда девочка согласилась, он отвёз её в безлюдное место и убил. Мужчине 25 лет, он проживает в посёлке Дорожный Аксайского района области. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, 17 мая в Ростовской области 25-летний водитель эвакуатора увёз восьмилетнюю девочку в лес, задушил её и оставил тело на месте преступления. Родители два часа искали дочь, а позже обратились в полицию. Вычислить преступника помогла система ГЛОНАСС, установленная на его машине. Мужчина задержан.