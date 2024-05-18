СК показал видео допроса эвакуаторщика-убийцы после расправы над 8-летней девочкой под Ростовом

Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ "Убийство". В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что ранее не был знаком со школьницей и просто предложил её подвезти. Когда девочка согласилась, он отвёз её в безлюдное место и убил. Мужчине 25 лет, он проживает в посёлке Дорожный Аксайского района области. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.