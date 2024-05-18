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18 мая, 02:48

Следком показал видео с места убийства восьмилетней девочки под Ростовом

Следственное управление СК России по Ростовской области опубликовало видео из лесополосы, рядом с которой было найдено бездыханное тело восьмилетней девочки. Местность подвергается тщательному изучению.

"Следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия", — сказано в публикации.

Работа следователей на месте убийства восьмилетней девочки под Ростовом. Видео © Telegram / Следком

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Напомним, девочка отправилась в магазин 17 мая, но не вернулась домой. Её тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в станице Ольгинской. Убийца малышки был пойман по горячим следам. Его автомобиль вычислили по спутниковой системе навигации.

Обложка ©

Telegram / Следком

Илья Пушкарев
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