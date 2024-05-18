Следком показал видео с места убийства восьмилетней девочки под Ростовом
Следственное управление СК России по Ростовской области опубликовало видео из лесополосы, рядом с которой было найдено бездыханное тело восьмилетней девочки. Местность подвергается тщательному изучению.
"Следователи и криминалисты регионального СК России проводят осмотр места происшествия", — сказано в публикации.
Работа следователей на месте убийства восьмилетней девочки под Ростовом. Видео © Telegram / Следком
Напомним, девочка отправилась в магазин 17 мая, но не вернулась домой. Её тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в станице Ольгинской. Убийца малышки был пойман по горячим следам. Его автомобиль вычислили по спутниковой системе навигации.
Telegram / Следком