Следком показал видео с места убийства восьмилетней девочки под Ростовом

Следственное управление СК России по Ростовской области опубликовало видео из лесополосы, рядом с которой было найдено бездыханное тело восьмилетней девочки. Местность подвергается тщательному изучению.

Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге

Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге

Напомним, девочка отправилась в магазин 17 мая, но не вернулась домой. Её тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в станице Ольгинской. Убийца малышки был пойман по горячим следам. Его автомобиль вычислили по спутниковой системе навигации.