Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге

SHOT публикует кадры с места взрыва, который произошёл около Академии связи имени Будённого в Петербурге. На видео видно, что одного из пострадавших транспортируют на носилках в машину скорой.

Кадры с места взрыва у Академии связи имени Будённого в Петербурге. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, есть несколько версий происшествия: самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением, и взрыв боеприпаса в подвале.