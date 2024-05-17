Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 18:28

Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге

SHOT публикует кадры с места взрыва, который произошёл около Академии связи имени Будённого в Петербурге. На видео видно, что одного из пострадавших транспортируют на носилках в машину скорой.

Кадры с места взрыва у Академии связи имени Будённого в Петербурге. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, есть несколько версий происшествия: самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением, и взрыв боеприпаса в подвале.

Известно о семи пострадавших, двое из них в тяжёлом состоянии. Официальной информации о происшествии пока нет. Точная причина взрыва устанавливается.

Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России
Свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров