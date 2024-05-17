Появилось видео с места взрыва у Академии связи им. Будённого в Петербурге
SHOT публикует кадры с места взрыва, который произошёл около Академии связи имени Будённого в Петербурге. На видео видно, что одного из пострадавших транспортируют на носилках в машину скорой.
Кадры с места взрыва у Академии связи имени Будённого в Петербурге. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, есть несколько версий происшествия: самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением, и взрыв боеприпаса в подвале.
Известно о семи пострадавших, двое из них в тяжёлом состоянии. Официальной информации о происшествии пока нет. Точная причина взрыва устанавливается.
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