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17 мая, 17:56
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Взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел у здания Военной академии связи имени С.М. Будённого на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пострадали семь человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы: скорые и МЧС. Предварительно, здание было атаковано БПЛА.

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Напомним, что свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России. Самые массированные атаки были направлены на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, и на Краснодарский край, где поражены 44 БПЛА. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.

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syl.ru

Николь Вербер
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