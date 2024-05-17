Взрыв прогремел у здания Военной академии в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел у здания Военной академии связи имени С.М. Будённого на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, пострадали семь человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы: скорые и МЧС. Предварительно, здание было атаковано БПЛА.

Напомним, что свыше 100 беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России. Самые массированные атаки были направлены на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, и на Краснодарский край, где поражены 44 БПЛА. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.