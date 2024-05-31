"Кого ждёте, красотки?": На Кубани извращенец шлёпнул по попе 11-летнюю девочку в лифте

В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе девочку в лифте многоэтажного дома. Как сообщает SHOT, теперь извращенец, пытаясь избежать наказания, требует доказать, что школьнице на самом деле 11 лет, так как она якобы выглядит старше своих лет.

В Новороссийске мужчина шлёпнул по попе 11-летнюю девочку в лифте. Видео © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, на опубликованной записи — две сестры в возрасте 16 и 11 лет, которые поздно вечером возвращались домой из магазина. Вместе с ними в лифт зашёл незнакомец. В кабине подъёмника он делал несовершеннолетним комплименты, а после преследовал сестёр до их квартиры.

"Чё стоите, кого ждёте, красотки?" — спрашивал тогда извращенец у девочек.

При этом мужчина утверждает, что девочка, которую он наглым образом облапал, выглядит старше 11 лет. В связи с этим он требует от обвинения доказать обратное. Кроме того, его защита настаивает, что в шлепке по ягодицам, мол, вообще нет никаких признаков домогательства. В настоящее время инцидент находится на контроле МВД Краснодарского края.