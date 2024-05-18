Наркоман-педофил Нагиев из московского ЖК арестован за нападения на девочек Суд арестовал мужчину за домогательства к школьницам в Коммунарке 18 мая, 13:13 Амин Нагиев. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в Москве вынес решение об аресте до 17 июля мужчины, который подозревается в домогательствах к школьницам в Коммунарке. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Дело расследуется по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Суд арестовал мужчину, который приставал к школьницам. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Щербинского районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Нагиева Амина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17.07.2024", — уточняется в решении.

Согласно версии следствия, злоумышленник в посёлке Сосенском совершил "иные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних девочек.

Напомним, московские полицейские задержали на территории ЖК в Коммунарке мужчину, который выслеживал несовершеннолетних девочек и домогался их. Потерпевшим 8–9 лет, в момент нападения школьницы громко кричали, что отпугивало преступника, и он сбегал. По предварительной информации, злоумышленник употреблял наркотики.

Авторы Татьяна Миссуми