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Регион
5 июня, 07:53

В Химках задержали мужчину, который заманивал девочек суши и котятами ради грязных дел

Предполагаемый 50-летний педофил задержан в подмосковных Химках

Предполагаемый 50-летний педофил задержан в подмосковных Химках. По данным SHOT, он заманивал маленьких девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен требовал интимные услуги. Уже известно о двух пострадавших. Сейчас с мужчиной общаются следователи.

Как рассказал телеграм-каналу разгневанный отец одной из школьниц, детский сталкер — владелец местного табачного магазина — находил в Интернете 12–13-летних школьниц и предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи, звал к себе домой "поиграть с котëнком", поесть суши, покататься на машине по Москве. Сами девочки позже рассказали, что мужчина просил об интимных услугах, а некоторых из них даже пытался домогаться.

В результате одна из школьниц пожаловалась родителям, и те пошли в полицию. Пока опросили двух девочек, но количество пострадавших может возрасти.

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А ранее в подмосковном Можайске воспитателя детского пансиона обвинили в совращении воспитанников. Жертвами извращенца стали дети из малообеспеченных семей — именно такие ребята находятся на попечении приюта "Павлин", расположенного в селе Мышкино.

Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
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