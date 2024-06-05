В Химках задержали мужчину, который заманивал девочек суши и котятами ради грязных дел

Предполагаемый 50-летний педофил задержан в подмосковных Химках. По данным SHOT, он заманивал маленьких девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен требовал интимные услуги. Уже известно о двух пострадавших. Сейчас с мужчиной общаются следователи.

Как рассказал телеграм-каналу разгневанный отец одной из школьниц, детский сталкер — владелец местного табачного магазина — находил в Интернете 12–13-летних школьниц и предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи, звал к себе домой "поиграть с котëнком", поесть суши, покататься на машине по Москве. Сами девочки позже рассказали, что мужчина просил об интимных услугах, а некоторых из них даже пытался домогаться.

В результате одна из школьниц пожаловалась родителям, и те пошли в полицию. Пока опросили двух девочек, но количество пострадавших может возрасти.