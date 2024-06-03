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Регион
3 июня, 15:52

Выводил в походы и развращал: В подмосковном пансионе выявили воспитателя-педофила

В Подмосковье воспитателя детского пансиона обвинили в совращении воспитанников

Воспитателя детского пансиона из подмосковного Можайска обвинили в совращении воспитанников. По данным SHOT, жертвами извращенца стали дети из малообеспеченных семей — именно такие ребята находятся на попечении приюта "Павлин", расположенного в селе Мышкино.

52-летнего мужчину подозревают в том, что он годами совершал развратные действия в отношении своих учеников — в период с 2014 по 2017 год, а также совсем недавно — в 2022-м. Пока проверка выявила минимум двух пострадавших от действий педагога мальчиков, их число может увеличиться.

Известно, что злодей обучал воспитанников парусному спорту и был инициатором и участником многочисленных водных походов по Волге, а также других турпоходов детской организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.

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Ранее в Петербурге школьный дворник – педофил заманил двух 13-летних учеников в квартиру и изнасиловал, а в Сергиевом Посаде поймали тренера-извращенца, ублажавшего себя при детях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Scherbinator

Алексей Берковиц
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