Выводил в походы и развращал: В подмосковном пансионе выявили воспитателя-педофила

Воспитателя детского пансиона из подмосковного Можайска обвинили в совращении воспитанников. По данным SHOT, жертвами извращенца стали дети из малообеспеченных семей — именно такие ребята находятся на попечении приюта "Павлин", расположенного в селе Мышкино.

52-летнего мужчину подозревают в том, что он годами совершал развратные действия в отношении своих учеников — в период с 2014 по 2017 год, а также совсем недавно — в 2022-м. Пока проверка выявила минимум двух пострадавших от действий педагога мальчиков, их число может увеличиться.