Камчатские спасатели вызволили лапу любопытного пса из радиатора
На Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, лапа которой застряла в батарее
На Камчатке любопытный чёрный пёс, забравшись передними лапами на подоконник, наблюдал за кошками во дворе. Вдруг лапа соскользнула и угодила в жёлоб между секциями радиатора отопления, откуда он даже с помощью хозяина не смог вытащить свою лапу. Об этом рассказывает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
Спасателям пришлось использовать болгарку, чтобы распилить батарею и достать оттуда лапу напуганной собаки. После нескольких манипуляций с радиатором сотрудники МЧС сумели вызволить пса.
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