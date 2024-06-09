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9 июня, 06:50

Камчатские спасатели вызволили лапу любопытного пса из радиатора

На Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, лапа которой застряла в батарее

Спасатели помогают освободить застрявшую в радиаторе лапу собаки. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели помогают освободить застрявшую в радиаторе лапу собаки. Фото © Telegram / МЧС России

На Камчатке любопытный чёрный пёс, забравшись передними лапами на подоконник, наблюдал за кошками во дворе. Вдруг лапа соскользнула и угодила в жёлоб между секциями радиатора отопления, откуда он даже с помощью хозяина не смог вытащить свою лапу. Об этом рассказывает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Спасатели помогают освободить застрявшую в радиаторе лапу собаки. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели помогают освободить застрявшую в радиаторе лапу собаки. Фото © Telegram / МЧС России

Спасателям пришлось использовать болгарку, чтобы распилить батарею и достать оттуда лапу напуганной собаки. После нескольких манипуляций с радиатором сотрудники МЧС сумели вызволить пса.

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Владимир Озеров
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