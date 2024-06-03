Эксперты рассказали, как летом уберечь кошек и собак от солнца и жары

Прохладный водоём может стать спасением для питомца в жару, однако даже такое развлечение может нанести вред пушистикам. О том, как безопасно защитить от жары кошек и собак, рассказали в kp.ru.

По словам экспертов, одна из самых распространённых опасностей в квартире с приходом летнего зноя — открытые окна. Москитная сетка может удержать несколько килограммов, однако прыжок устремлённого на свободу котика она вряд ли осилит. Режим проветривания тоже не менее опасен для братьев наших меньших, так как, пробираясь через окно, питомец может застрять в проёме. Ветеринары объясняют, что от сдавливания развивается краш-синдром, от чего смерть животного становится долгой и мучительной.

Также опасность может подстерегать питомцев во время поездки в машине. Эксперты напоминают, что перевозить кошек и собак следует в специальной переноске, пристегнув любимца ремнём безопасности, как и остальных пассажиров.

"Животных нельзя оставлять в машине, даже если вы собрались отлучиться буквально на минуточку. Любая машина быстро нагревается — как с включённым, так и с выключенным двигателем. От перегрева животное не спасёт даже приоткрытое окно. Оно может погибнуть буквально в считаные минуты", — отметила ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова.

Для животных, как и для человека, комфортная температура — ниже +30 градусов. Но некоторым в жару приходится хуже. Речь идёт о брахицефалах (бульдоги, мопсы, ши-тцу, чихуа-хуа, кошки-экзоты, британцы, персы). Из-за короткого носа представителям этих пород важно вдыхать не слишком горячий воздух, чтобы предотвратить быстрый перегрев.

По словам ветеринаров, на помощь могут прийти вентиляторы и кондиционеры. Но ими тоже не стоит увлекаться. Следует включать охлаждающие приборы так, чтобы поток воздуха не попадал напрямую на питомца. Кроме того, температура не должна сильно отличаться от уличной, оптимальная разница составляет 5–7 градусов.

Специалисты также рекомендуют защищать кожу животного от солнца, если природа обделила питомца шерстяным покровом. Можно использовать солнцезащитные кремы для животных или детей, а также надевать специальную одежду. Ветеринары отмечают, что и водные процедуры в водоёмах во время летней жары также могут нанести вред, так как водоросли и тина иногда вызывают язвочки на коже.