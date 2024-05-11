Ветеринар советует выгуливать собак и кошек ради хорошей работы мозга и крепкого сна

Любые домашние животные нуждаются в прогулках на свежем воздухе. К ним относятся даже кошки и декоративные породы собак, поскольку выгул всегда оказывает влияние на здоровье животных. Об этом заявила ветеринарный врач Любовь Корочева в беседе с "Радио Sputnik".

Регулярные прогулки с животными на улице укрепляют здоровье питомцев, а также помогают им развиваться, познавая мир вокруг себя, объяснила ветеринар.

"Я рекомендую выгуливать даже кошек, потому что кислород нужен абсолютно всем для хорошего, крепкого сна, для работы мозга. Плюс движения, новые запахи. Животные на улице не только дышат кислородом, но ещё и развивают, тренируют свои мозги: с помощью запахов они изучают мир", — заметила ветврач.

По её наблюдению, питомцы, которые не любят покидать свой дом, могут испытывать проблемы с иммунитетом. Чаще всего в ветеринарные клиники обращаются владельцы таких собак-домоседов, как йорки. Корочева говорит, что они тяжелее переносят так называемый питомниковый кашель, который сейчас активизировался.

А у собак, живших на улице, легче проходили заболевания, поскольку на свежем воздухе животное постоянно двигается, а слизь и мокрота отхаркиваются у них легче. Кроме того, животные, которые живут вне дома, обладают более крепкими сосудами.