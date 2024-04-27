"Главная угроза — сырая свинина": Ветеринар предупредила об опасности шашлыков для домашних животных

Впереди сезон отдыха на природе, пикников, поездок на дачи. И, конечно, многие россияне отправляются в такие поездки вместе со своими питомцами. В этом случае хозяевам важно знать, что шашлык может вызвать у домашних животных отравление, заболевания ЖКТ, анемию и даже травмы внутренних органов. Чем ещё он может быть опасен и как обезопасить питомцев на майских праздниках, рассказала ветеринарный врач-терапевт Юлия Зайцева.

"Жирное и копчёное мясо становится тяжёлой пищей даже для людей, не говоря уже о животных. Также опасно угощать собаку или кошку сырым мясом, так как без термической обработки в нём могут содержаться бактерии и паразиты. Особенную угрозу представляет сырая свинина: мясо может содержать вирус болезни Ауески, который вызывает у животных псевдобешенство", — объяснила эксперт в интервью с "Газетой.ru".

По её словам, для домашних животных также вреден маринад для мяса. Лук и чеснок содержат вещества, которые токсичны для питомцев и запускают процесс разрушения эритроцитов, что приводит к гемолитической анемии. Симптомы: рвота и диарея, вялость, снижение аппетита, затруднённое дыхание, бледность. Навредить могут соль, перец и уксус, потому что их ЖКТ к ним не приспособлен.

Ещё одна опасность — кости. Особенно трубчатые, которые при разгрызании распадаются на острые осколки. Часто после этого питомца привозят в ветклинику в тяжёлом состоянии. Неочевидная угроза шашлыков для животных — случайно облитые мясным соком камни или палки. Они привлекают их своим ароматом, и те могут проглотить несъедобные предметы, которые могут травмировать органы ЖКТ. Поэтому, если питомец жалобно просит угощение, заранее приготовьте специальные лакомства или поделитесь безобидным продуктом с общего стола, посоветовала Зайцева.

"Например, кусочком огурца или листом салата. Также постарайтесь держать собаку подальше от мангала и заранее попросите остальных гостей не давать собаке запрещённое угощение", — резюмировала ветеринар.